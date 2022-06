Meta: fine anno scolastico al liceo Marone con grandi festeggiamenti. Fine anno scolastico anche a Meta, in Penisola Sorrentina, per il liceo Publio Virgilio Marone. Oggi i ragazzi sono in festa, una festa di liberazione: gli studenti sono riusciti ad andare avanti nonostante tutte le difficoltà dovute ai due anni di pandemia. Si tratta di una grande impresa, per loro e per le loro famiglie, che merita di essere goduta con grandi festeggiamenti.

Da Positano a Sorrento, le persone si sono spostate a Meta per festeggiare i loro ragazzi.