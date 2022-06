Meta, apparso un vergognoso cartello in spiaggia. Apparso un vergognoso cartello nei pressi della spiaggia di Meta, in Penisola Sorrentina. “Qua ci sono gli ebrei al forno”, è la frase scioccante che vi è stata scritta, accompagnata da diverse stelle di David, simbolo del popolo ebraico ed usata come simbolo dell’Ebraismo.

Un’immagine raccapricciante, che riporta agli orrori accaduti nei campi di concentramento e di sterminio, nei quali furono trasportati ed uccisi milioni di ebrei.

Ci auguriamo che il cartello venga rimosso quanto prima.