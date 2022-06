Messa in sicurezza costoni rocciosi: finanziamento di oltre mezzo milione a Cetara

Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha adottato lo scorso 10 giugno il decreto che prevede il finanziamento di diversi interventi di messa in sicurezza del territorio per rischio idrogeologico. Tra questi anche alcuni comuni della costiera amalfitana hanno ottenuto il via libera, come accaduto per Cetara. Il totale complessivo di circa 280 milioni di euro è stato ripartito limitatamente alle risorse disponibili per l’anno 2022, agli enti locali dalla posizione numero 1 alla posizione numero 1.782 della graduatoria. A Cetara giunge un totale di circa 600mila euro da utilizzare per la messa in sicurezza del costone roccioso in località Fuenti e in via Cannillo, oltre all’adeguamento sismico della casa comunale. Tre progetti importanti che saranno effettuati grazie ai finanziamenti rispettivamente di 200, 140 e 266 mila euro. Qui tutti i dettagli.