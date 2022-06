“Mens sana in corpore sano” in memoria di Angela Maria Lembo. Oggi, lunedì 27 giugno 2022, alle ore 19.30, in Piazza Cantilena si svolgerà il premio di studio dedicato alla memoria di Angela Maria Lembo, che vedrà protagonisti i ragazzi dell’istituto comprensivo Roberto Rossellini di Maiori.

“Vi invitiamo a sintonizzarvi oggi alle 13.40 su TELECLUBITALIA per ascoltare del nostro appuntamento con il Premio di Studio Mens sana in corpore sano, in memoria di Angela Maria Lembo, voluto dalla mamma Clara Ruocco, con il patrocinio del Comune di Minori, con la fattiva collaborazione della Direttrice Scolastica Prof. Anna Maria Ferrino e del Corpo Docente della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di 1° grado – Istituto Comprensivo Roberto Rossellini di Maiori – Sezione staccata di Minori”.