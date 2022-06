Matrimonio da sogno al Duomo di Amalfi: auguri a Luigi e Claudia!

Terra di limoni, tramonti mozzafiato, terrazze sospese a metà tra mare e cielo, non a caso nota con l’appellativo di “Divina” Costiera Amalfitana: sarà per questi motivi che viene spesso scelta come destination wedding da molti italiani e turisti provenienti da ogni parte del mondo per celebrare le proprie nozze. Non solo hotel e ville perfette, a volte basta il panorama incantevole di Amalfi per rendere questo giorno davvero indimenticabile: è la volta di Luigi Criscuolo e Claudia Esposito che hanno scelto proprio il Duomo dell’Antica Repubblica Marinara per celebrare il loro matrimonio. Gioia immensa per i loro familiari che vedono una giovane coppia realizzare un sogno intramontabile. Auguri dalla redazione di Positanonews!

Foto 2 di 2