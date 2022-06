Matrimonio a Meta: traffico infernale da Vico Equense

Un matrimonio in una delle chiese centrali, bagnanti di ritorno dalle spiagge e lavoratori al rientro dagli uffici ed ecco che giocoforza si crea il traffico in Penisola Sorrentina. Gli ingredienti per il caos viabilità da Vico Equense a Meta ci sono tutti. Proprio nella Basilica di Santa Maria del Lauro, a Meta, si stava celebrando un matrimonio che ha probabilmente rallentato il traffico per alcuni minuti all’uscita dalla Chiesa. Da qui è nata una coda chilometrica fino a Seiano, probabilmente a causa dell’ulteriore confusione creata dai bagnanti che fanno ritorno dalle spiagge della Marina di Vico, Seiano e Meta. A questo si aggiunge l’ora di punta che non tradisce mai. L’unica soluzione per oltrepassare il traffico di Meta e raggiungere Sorrento è deviare per Alberi se non ci si vuole imbattere in un’ora di auto da Vico Equense a agli altri comuni della Penisola Sorrentina. Per non parlare di chi è in arrivo da Castellammare di Stabia e Napoli.