Massa Lubrense, si è spento in California il 90enne Antonino Festinese

Massa Lubrense. All’età di 90 anni si è concluso il cammino terreno di Antonino Festinese, deceduto in California. A piangerne la scomparsa il fratello Gennaro, le sorelle Nina, Imamcolata, Franca e Liberatina, il cognato Giovanni, i nipoti e quanti lo conobbero ed amarono in vita.

Domenica 5 giugno, alle ore 19.00, nella Chiesa Parrocchiale di S. Maria delle Grazie sarà celebrata una Santa Messa in suffragio.

La redazione esprime le proprie condoglianze ai familiari per il lutto che li ha colpiti.