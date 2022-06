Massa Lubrense piange l’improvvisa scomparsa del 55enne Antonino Aprea

Massa Lubrense. All’età di 55 anni si è concluso improvvisamente il cammino terreno di Antonino Aprea. A darne il triste annuncio la moglie Giovanna, il papà Liberato, i fratelli Giuseppe, Raffaele, Maria e Lucia, la suocera Clementina, i cognati, le cognate, i nipoti, gli amici ed i parenti tutti che ora l’accompagnano con la preghiera nel suo ultimo viaggio verso la dimora eterna.

Il rito funebre sarà celebrato sabato 18 giugno alle ore 9.30 nella Chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo in Monticchio.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari per il lutto che li ha colpiti.