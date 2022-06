Massa Lubrense, oggi l’incontro con il nuovo direttore dell’Area Marina: “Voglio parlare con operatori e cittadini, ci apriremo di più alle esigenze locali”. Questa mattina, mercoledì 8 giugno 2022, abbiamo incontrato il nuovo direttore dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella, Alberico Simioli.

“L’afflusso che c’è a mare segue lo stesso modello di gestione che abbiamo sul traffico, cioè non c’è nessuna regola al di là di quelle che sono le regole per poter portare una macchina piuttosto che portare una barca. Intendo fare qualcosa nei limiti delle competenze che ho. Io ho un regolamento al momento vigente e il consiglio di amministrazione che mi dice quali strategie adottare. È chiaro che non posso non fare niente, ma nei limiti di queste competenze che ho tenterò di parlare con le categorie e trovare un accordo con loro. In questo momento, questa è l’unica cosa che mi sento di poter provare. Cioè, io voglio discutere con loro con la massima apertura nel capire se da loro arrivano delle indicazioni di come noi possiamo autoregolamentarci, perché non avrei neppure gli strumenti per farlo al momento”, ci ha detto.

Quello di Seiano, modello virtuoso dove c’è un circuito chiuso, è “Un modello da asportare in altri comuni e in altre attività. Io vorrei tentare addirittura di invertire questa tendenza e questo enorme afflusso ed utilizzarlo come veicolo informativo e per in qualche modo improvement sull’incremento della coscienza sociale dei nostri fruitori dell’area, perch spesso il turista arriva, viene trasportato ma neppure sa che esiste un’area marina se l’operatore che è a bordo non dice queste cose. Quindi vorrei una crescita complessiva. Queste sono attività nelle quali ogni persona ha investito di suo, sono attività sacrosante, quindi è giusto che vengano fatte. Cerco l’aiuto loro per capire come renderle più compatibili con l’area marina”.

“Stiamo tentando, d’accordo con i comuni, di riutilizzare lo spazzamare e riattivare questo servizio. Questo servizio però si sovrappone anche a un progetto fatto dall’amministrazione regionale insieme a CNR e tutte le associazioni di categoria che attiveranno con cinque, seicento imbarcazioni da pesca, per poter anche fare pulizie superficiali davanti ai comuni che firmano un protocollo di intesa con il CNR. È una tematica molto sentita, dove addirittura l’amministrazione regionale favorirà questi comuni dando dei soldi per creare delle isole ecologiche nei porti per far sì che, grazie alla legge Salvamare, il pescatore finalmente può portare un rifiuto a terra e non essere sanzionato”, ha continuato il direttore.

“Io punto innanzitutto su due cose: molto probabilmente il consiglio di amministrazione mi ha scelto proprio per il fatto di avere esperienza internazionale soprattutto nella gestione del management di fondi, proprio quelli legati al mare perché sono un tecnico che fa questo tipo di operazioni. Però io vorrei andare un passo indietro. Forse si è fatta una corsa in avanti in questo, in qualche modo mortificando le comunità locali. Questo parco è poco aperto alle comunità locali. Fino ad adesso è stato poco attento alle esigenze dei locali, e abbiamo fatto una corsa verso l’apertura all’esterno ma di persone esterne. Quindi io sono qui, chiunque mi può parlare. Qualsiasi esigenza si ha io sono aperto e sono aperto al confronto. Ognuno nel rispetto delle proprie competenze, quindi io ho la mia idea ma voglio sentire le idee degli operatori, voglio sentire i cittadini. L’altra parte è la trasparenza. Noi non abbiamo nulla da nascondere, quest’area marina non avrà nulla da nascondere: ogni atto cercherò di dare massima pubblicità. Ho dato già indicazioni che il sito deve essere modificato, coì che chiunque può guardare, al di là dei progetti che hanno dato grande rilievo all’area marina, anche gli atti che noi facciamo. Anche gli altri comuni devono essere partecipi di questo processo, altrimenti la sfida non si vince”, ha terminato.