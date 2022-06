Massa Lubrense, la solennità del Corpus Domini alla Chiesa dell’Annunziata

Massa Lubrense. Domenica 19 giugno si celebra la solennità del Corpus Domini alla Chiesa dell’Annunziata. Un momento di fede molto importante per la vita comunitaria come scrive P. Ambrogio: «Cari amici di Dio e figli della carità dell’Annunziata buongiorno a tutti. Stiamo avvicinando il giorno moltissimo importante per tutti coloro che hanno messo tutta la loro speranza in Cristo Gesù, soprattutto per coloro che hanno fatto una scelta di mettere al centro del loro cammino spirituale l’adorazione del Santissimo Sacramento come è caso di noi, figli della carità dell’Annunziata. Noi stiamo avvicinando il giorno della Solennità del Corpus Domini prevista domenica prossima 19 gennaio 2022. All’Annunziata, come di solito, la festa si celebrerà nella sera di sabato 18 gennaio. Cari amici di Dio e figli della carità dell’Annunziata, vogliamo fare di questa serata di sabato prossimo una notte eccezionale in onore del Nostro Signore Gesù Sacramento. Il Santissimo Sacramento è veramente al cuore della nostra fraternità all’Annunziata. Quindi esorto tutti gli amici di Dio e figli della carità dell’Annunziata à mobilizzarsi per preparare già spiritualmente questa festa e essere fisicamente presenti la sera di sabato 18 giugno all’Annunziata.

Secondo il programma della serata:

18.30 Rosario

19.00 messa Solenne di Corpus Domini.

20.00 Adorazione gioiosa del Santissimo Sacramento poi alla fine dell’adorazione eucaristica, processione con il S.S. alturno al Convento dell’Annunziata per la benedizione del mare e degli abitanti della zona. Alla fine della processione ci saranno i fuochi per rendere omaggio al Signore Gesù Cristo che ci comunica la sua vita quotidiana attraverso il Santissimo Sacramento. Dopo i fuochi viene allora il tempo della Mastica per concludere la serata nella gioia e felicità.

A tutti voi amici di Dio e figli della carità dell’Annunziata, vi auguro già in anticipo una felicissima Solennità in Onore del nostro Dio in Gesù Cristo Sacramento.

Vostro fratello e amico dell’Annunziata P. Ambrogio».