Massa Lubrense, la frazione di Torca porge l’estremo saluto alla 74enne Vittoria Terminiello

Massa Lubrense. Lutto nella frazione di Torca per la scomparsa della 74enne Vittoria Terminiello. A darne il triste annuncio il marito Antonino Terminiello, le figlie Pina e Rosa, la sorella Filomena, i generi Luigi e Mariano, i nipoti Mario, Vittoria, Marika e Giuseppe ed i parenti tutti che ora l’affidano all’infinita Misericordia di Dio affinché l’accolga tra le sue braccia e le doni il riposo eterno.

L’estremo saluto alle ore 17.00 di mercoledì 8 giugno, nella Chiesa Parrocchiale di S. Tommaso Apostolo in Torca.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari in questo momento di profondo dolore.