Massa Lubrense, la frazione di Sant’Agata celebra la solennità del Corpus Domini. Ecco le modifiche alla regolamentazione stradale

Massa Lubrense. oggi, domenica 19 giugno 2022 si svolgerà la processione del “Corpus Domini” che interesserà diverse strade e piazze della località Sant’Agata. Al fine di consentire un ordinato svolgimento della manifestazione religiosa il Comune, con Ordinanza n. 69/2022, istituisce per il 19 giugno 2022 la seguente regolamentazione stradale:

– dalle ore 17.00 alle ore 23.00 divieto di sosta con rimozione forzata a mezzo carro gru su Corso Sant’Agata, Via Pigna, Via Nula, Via Gesine a Torca, Via Botteghe di Sotto

– dalle ore 19.00 alle ore 23.00 divieto di transito, limitatamente al passaggio della processione, sull’intero percorso (Corso Sant’Agata, Via Pigna, Via Nula, Via Gesine a Torca, Via Botteghe di Sotto).