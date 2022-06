Massa Lubrense, la frazione di Nerano porge l’estremo saluto all’86enne Emma Aprea

Massa Lubrense. Lutto nella frazione di Nerano per la scomparsa dell’86enne Emma Aprea (vedova Mellino). A darne il triste annuncio i figli Michela, Vincenzo e Maria Rosaria, i generi, la nuora, i nipoti, i pronipoti, i fratelli, la sorella ed i parenti tutti che questa mattina, nella Chiesa Parrocchiale del SS. Salvatore in Nerano l’hanno accompagnata con la preghiera nel suo ultimo viaggio verso la dimora eterna.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari in questo momento di profondo dolore.