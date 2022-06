Massa Lubrense: in corso le operazioni di recupero della barca affondata con 11 turisti a bordo. Per cause ancora da accertare, lo scorso 7 giugno l’imbarcazione “Carlotta Sirena Shuttle” della compagnia Gruson di Sorrento di circa 13 metri è affondata con a bordo 11 passeggeri e due membri di equipaggio, che hanno vissuto momenti di panico e preoccupazione a ridosso del porto di Marina della Lobra.

Oggi, sabato 18 giugno 2022, sono in corso le operazioni di recupero della motonave da un fondale di poco superiore ai venti metri. Un’apposita ordinanza della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia ha interdetto la navigazione ed ogni attività entro un miglio dallo specchio d’acqua interessato dall’operazione, resa possibile grazie al parere tecnico positivo del Registro Navale Italiano (Rina) di Napoli considerata l’integrità dello scafo, precedentemente ispezionato da sub specializzati,, avverrà mediante l’ausilio di “palloni galleggianti”, con svuotamento dell’acqua e successivo traino fino ad un cantiere di Castellammare di Stabia dove l’imbarcazione verrà tirata in secco.