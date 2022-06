Massa Lubrense, il saluto di cuore di Maria al fratello Antonino Aprea che ha perso su una nave a soli 55 anni. Lo abbiamo saputo solo ieri notte, non a caso era la Giornata Internazionale del Marittimo, un lavoro duro e fatto di tanti sacrifici, fra questi quello di essere lontani da casa, ne conosciamo tanti che dalla costa di Sorrento fino a Vico Equense vanno in giro per il mondo, senza che la famiglia possa vederli nei momenti belli e a volte anche nei momenti brutti, come è successo ad Antonino che lavorava a bordo della nave, amato e stimato da tutti, un uomo buonissimo

Maria , la sorella, è la chef de La Torre, una delle migliori trattorie d’ Italia, e con le lacrime agli occhi ha appreso del fratello e dello strazio dell’attesa della salma , ben dieci giorni hanno dovuto aspettare per fargli i funerali, e se si trovava in acque islamiche forse ci sarebbero voluti mesi. Lei ha espresso il dolore di tutta la famiglia alla quale siamo vicini.

Ovunque tu sia, sei sempre nel mio cuore è per sempre il mio Fratellino …. Ti voglio bene

Salutami Mammina nostra!

Bello è il ricordo anche di Francesco Cante

Antò ancora non riesco a crederci. Sei stato un amico un collega e tante volte un fratello maggiore che mi ha consigliato di fare la scelta giusta.Sei e sarai una brava persona per sempre,con tanta dedizione e passione nel lavoro che svolgevi.io voglio ricordarti così.ma il sentirci quasi tutti i giorni e condividere la nostra passione per le auto da corsa tramite WhatsApp già mi manca. Ciao Antonio ti voglio Tanto Bene.