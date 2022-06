Massa Lubrense: Crapolla ripulita dai rifiuti spiaggiati. “Questa mattina abbiamo ripulito e portato via una gran quantità di rifiuti spiaggiati a Crapolla”, hanno fatto sapere i volontari dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella.

“L’operazione è stata effettuata via mare, in collaborazione con Terra delle Sirene e con il Comune di Massa Lubrense

Sarà necessaria un’altra azione di pulizia nei prossimi giorni, vista la quantità di rifiuti presenti, per la maggior parte portati dal mare

Ma ci sono anche rifiuti lasciati da incivili. C’è bisogno della collaborazione di tutti: manteniamo pulite le nostre spiagge libere!”