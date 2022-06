Massa Lubrense, barca affondata a Marina della Lobra: la testimonianza. Riceviamo e pubblichiamo quanto ci ha inviato un lettore.

Salve Direttore, sono un affezionato di Positanonews, sono tanti anni oramai che vi seguo. Oggi ho assistito in diretta ad un tragico affondamento di una barca turistica davanti al porto di Massa Lubrense, barca colata a picco con almeno 15 persone a bordo. Qualche minuto fa, sfogliando Positanonews ho letto la notizia dell’incidente in questione. Mi creda, non per fare polemica, anzi solo perché ero presente ed ho filmato la piccola tragedia, fortunatamente senza vittime, almeno lo spero. La barca procedeva in direzione Sorrento ed aveva già superato il porto di Massa Lubrense in evidente difficoltà (aveva la poppa già quasi sommersa), all’altezza del Vervece evidentemente per black out del motore si è fermata cominciando ad imbarcare acqua, nel frattempo l’aliscafo avvicinatosi, ha continuato la sua corsa in direzione Capri, la Capitaneria di porto e’ arrivata sul posto almeno dopo una ventina di minuti dopo (non certo per colpa loro) e mentre la barca e’ affondata e non trainata come si legge dal suo articolo, le persone sono state salvate e portate nel porto di Massa Lubrense da un generoso comandante di un gozzo che vista la difficoltà in atto si è precipitato sul posto prendendo a bordo i naufraghi. Quindi, la barca resta almeno per ora in fondo al mare, e le persone salvate devono solo ringraziare il comandante del gozzo.