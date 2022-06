Massa Lubrense, auguri al dipendente Pietro Guarracino per il meritato traguardo della pensione

Un meritato traguardo per il dipendente comunale Pietro Guarracino che, dopo aver dedicato una vita intera alla cittadinanza, potrà finalmente godersi la meritata pensione. A salutarlo e ringraziarlo il sindaco Lorenzo Balducelli, tutti i dipendenti comunali e tanti amministratori che hanno condiviso una parte del cammino lavorativo con lui.

Anche il vicesindaco Giovanna Staiano gli dedica un bellissimo post: «Un’altra colonna del Comune di Massa Lubrense che si avvia al meritato riposo. Quando vanno in pensione persone come Pietro (Pierino per noi tutti) ci attraversa sempre un sentimento di contraddizione, di felicità per lui ma anche di smarrimento per noi amministratori, consapevoli che la macchina comunale perde un altro riferimento valido, professionale e scrupoloso, ma sapere che per ogni dubbio o perplessità la sua memoria storica resta a disposizione del “bene comune” ci rinfranca. Auguri sinceri Pierino, anche dal mio papà, ora é il momento di goderti appieno la tua famiglia che con amorevolezza ti ha sostenuto in questi anni!».

Anche la redazione di Positanonews si unisce al coro di felicitazioni formulando al neopensionato i migliori auguri certi che d’ora in avanti inizia per lui un nuovo percorso di vita fatto di affetti e soddisfazioni personali.