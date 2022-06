Massa Lubrense, auguri ad Angelo Esposito per il meritato traguardo della pensione

Massa Lubrense. Angelo Esposito raggiunge il traguardo della pensione dopo aver svolto con passione ed abnegazione la sua attività lavorativa al servizio della cittadinanza, sempre con disponibilità e gentilezza. A ringraziarlo e salutarlo il massese Lello Acone: «Dopo una vita lavorativa spesa al servizio della intera cittadinanza, e svolta in maniera integerrima, sempre pronto ad evadere tutte le segnalazioni, lascia il servizio per godersi il meritato riposo. Di certo ci mancherai e non poco ma è giusto così e ci auguriamo che chi ti sostituisca abbia il tuo stesso carattere e modo di approcciarsi al lavoro. Ed ora caro Angelo si spalancano per te le porte del tuo secondo tempo, quello da dedicare alle cose che – non per colpa tua – hai dovuto tralasciare: hobby, amici, ma soprattutto la famiglia e in essa i nipoti Alex e Daniel che adesso si daran battaglia per chi dovrà avere le attenzioni del caro nonnino. Vola Angelo e goditi il meritato riposo, è l’augurio mio e di tutta Massa».

Anche la redazione di Positanonews si unisce al coro di felicitazioni formulando al neopensionato i migliori auguri certi che d’ora in avanti inizia per lui un nuovo percorso di vita fatto di affetti e soddisfazioni personali.

(foto di Lello Acone)