Massa Lubrense, Area Marina Protetta Punta Campanella: “Goditi la bellezza, naviga a velocità moderata”

“Goditi la bellezza, naviga a velocità moderata”. Prosegue la campagna social dell’Area Marina Protetta Punta Campanella. “Proteggi il tuo mare, rispetta le regole”.

“Non superare i 5 nodi di velocità entro i 300 metri dalla costa, i 10 oltre i 300 metri dalla costa. Previste sanzioni da 100 a 1000 euro per chi infrange il regolamento.” È l’appello lanciato dall’Area Marina Protetta Punta Campanella nell’ambito della campagna social “Proteggi il tuo mare, rispetta le regole del Parco Marino”. Un invito rivolto ai tantissimi diportisti che nei mesi estivi giungono nelle acque tra Punta Campanella, Capri e le due costiere. L’alta velocità, oltre a rappresentare un pericolo e una minaccia alla sicurezza di chi va per mare, ha un impatto molto negativo sull’ambiente marino. Disturba e mette a rischio anche la fauna, spesso vittima di collisioni che sarebbero evitabili, come con le tartarughe marine. Un diportista ecoconsapevole, oltre ad evitare inquinamento, fuoriuscite di sostanze o rifiuti, rispetta anche il mare, e le creature che lo abitano. “Goditi la bellezza, mantieni una velocità moderata” l’invito dell’Amp Punta Campanella che ricorda anche di prestare molta attenzione alle zone in cui è vietato il transito e l’ancoraggio.