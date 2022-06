Massa Lubrense, a Schiazzano divieto di sosta in via Pontescuro per lavori di consolidamento della strada con apposizione di basoli

Massa Lubrense. In località Schiazzano, via Pontescuro, saranno eseguiti lavori di consolidamento della strada con apposizione di basoli. Al fine di consentire l’esecuzione delle opere in sicurezza si è reso necessario provvedere alla regolamentazione del transito e della sosta sul tratto viario interessato dai lavori.

Per tali motivi il Comune – con Ordinanza n. 64/2022 – istituisce per i giorni 6, 7, 8, 9 e 10 giugno 2022, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, il divieto di sosta su Via Pontescuro nel tratto dal civico 7 e dal civico 10 fino al civico 24.

Sarà garantito il transito pedonale ai residenti e la sicurezza del passaggio degli stessi, eventualmente anche individuando un percorso alternativo.