Massa Lubrense, nello specchio d’acqua di Marina della Lobra nel primo pomeriggio di oggi è affondata una barca per cause ancora da accertare. Tanta la paura per le persone a bordo che hanno vissuto momenti di panico e preoccupazione. Sul posto è intervenuta un’imbarcazione della Guardia Costiera che ha provveduto a trarre in salvo le persone che erano a bordo del natante. Per prestare le operazioni di soccorso è giunto in loco anche un aliscafo dell’Alilauro che ha trainato l’imbarcazione per metterla in sicurezza. Dovrebbe trattarsi, stando alle prime notizie, di una barca della compagnia Gruson di Sorrento.

A parte il trauma emotivo, stanno tutte bene le persone che erano a bordo.

Ringraziamo Claudio per il prezioso contributo

