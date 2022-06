Mascherine sui trasporti pubblici rimangono obbligatorie per tutta l’estate, in Campania rimangono negli uffici pubblici

Mascherine sui trasporti pubblici rimangono obbligatorie per tutta l’estate, in Campania rimangono negli uffici pubbliciCovid-19, rimane obbligatorio fino al prossimo 30 giugno, per il personale e gli utenti, l’uso delle mascherine negli uffici della Regione Campania.

Nessun addio alle mascherine, ma una riduzione netta dei luoghi dove è obbligatorio indossarle. Con il nuovo decreto approvato dal governo Draghi pochi giorni fa e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, l’obbligo di mascherine Ffp2 resta su tutti i mezzi di trasporto, tranne gli aerei, anche dopo il 15 giugno. L’obbligo di mascherina al chiuso resta di fatto quasi solo sui trasporti, visto che in cinema, teatri, sale da concerto e palazzetti dello sport non è più richiesta. In dubbio ancora la questione lavoro, dove l’obbligatorietà della mascherina – nel privato – è dovuta agli accordi con i sindacati. Il protocollo sarà rivisto, in ogni caso, entro giugno. Sempre con lo stesso decreto, invece, viene eliminato l’obbligo di indossare le mascherine agli esami di Stato, sia maturità che terza media.

Obbligo di mascherina Ffp2, su quali mezzi bisogna indossarla e fino a quando

La lista dei mezzi di trasporto in cui è obbligatoria la mascherina Ffp2 – non vanno bene né le chirurgiche, né quelle lavabili – è contenuta nel decreto legge 52 del 22 aprile 2021, che successivamente è stato modificato per adattare le restrizioni. Parliamo di:

2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due Regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

In sostanza, per riassumere, parliamo di autobus, pullman, metropolitane, tram, treni e navi. Nel nuovo decreto viene specificato che l’obbligo sarà in vigore fino al 30 settembre 2022.

continua su: https://www.fanpage.it/politica/mascherine-sui-mezzi-pubblici-quali-sono-obbligatorie-e-fino-a-quando/

https://www.fanpage.it/

Palazzo Santa Lucia ha diffuso un atto di raccomandazione nel quale vengono elencate le disposizioni stabilite nel decreto del Ministero della salute del 15 giugno scorso.

L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta obbligatorio nei seguenti casi: su navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, per gli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (Rsa). Sui luoghi e negli ambienti di lavoro delle pubbliche amministrazioni, e nelle attività produttive, industriali e commerciali (ad esempio bar, ristoranti, negozi ed attività commerciali), in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto.