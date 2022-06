Mario Balotelli e Raffaella Fico si ritrovano per la prima comunione della figlia. I festeggiamenti si sono svolti, in Costiera Amalfitana, presso la Torre Normanna di Maiori che si è riconferma una location insuperabile con una cena brillante all’insegna dell’alta cucina e dell’arte dell’ospitalità assicurata dai fratelli Proto. La celebrazione eucaristica, si è svolta domenica scorsa nella chiesa di Casalnuovo, in provincia di Napoli, mentre il rinfresco si è tenuto sulla terrazza della torre dov’è stato servito prima un aperitivo e poi un eccellente cena. Per quest’occasione la Fico ha indossato un abito bianco mentre Balotelli aveva una mise casual. I due coniugi, si sono mostrati sereni ed affiatati, così da rendere questa occasione un momento indimenticabile che la figlia porterà sempre con se e lo ricorderà come uno dei momenti più belli della sua vita.