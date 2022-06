Marina di Cassano. Incoronazione della Madonna nel costone.

Con una suggestiva cerimonia si è svolta la incoronazione della statua della Madonna posta in alto nel costone di Cassano, domenica 26 giugno alle ore 20.30. Accompagnavano l’ascesa delle due corone verso l’alto, la preghiera-poesia di Rosario Di Nota, gli spari dei fuochi pirotecnici e l’Ave Maria cantata dalla maestra Italia Fiorentino accompagnata alla tastiera da Emanuele Marigliano, e il saluto di tutte le barche. Intanto è stata apparecchiata la Madonna nella Barchetta nel monazeno. Con queste cerimonie si apre il programma dei festeggiamenti dedicati alla Madonna delle Grazie in Marina di Cassano.

Video di Maria Grazia Pane.

Programma dei Solenni festeggiamenti in onore di Santa Maria delle Grazie

DOMENICA 26 GIUGNO Ore 19.00 Santo Rosario Ore 19.30 Celebrazione Eucaristica Incoronazione Statua del Costose. Apertura locale dove verrà custodita la statua della Madonna nella barchetta

Da LUNEDI 27 GIUGNO a VENERDI I LUGLIO Ore 20.00 Santo Rosario Ore 20.30 Celebrazione Eucaristica Distribuzione delle maglie e delle cravatte

MARTEDI 28 GIUGNO Ore 8.00 Santo Rosario Ore 8.30 Celebrazione Eucaristica

SABATO 2 LUGLIO Festa liturgica di S. Maria delle Grazie Ore 06.30 Celebrazione Eucaristica Ore 08.00 Celebrazione Eucaristica Ore 10.00 Celebrazione Eucaristica con la partecipazione delle Associazioni Marinare Ore 19.30 Santo Rosario Discesa della Statua e posizionamcnto della Statua sul palco Ore 20.30 Celebrazione Eucaristica all’aperto presieduta dal Parroco don Pasquale frolla Al termine fiaccolata e preghiera alla banchina dei pescatori, in prossimità dell’ascensore c al porto turistico

DOMENICA 3 LUGLIO Ore 06.30 Santo Rosario Ore 07.30 Processione SENZA SOSTE con il seguente percorso:

Via Marina di Cassano, Via Ripa di Cassano, Ma Madonna di Rosa, Via San Giovanni, Via Castano, Via Madonna di Rotelle, Via Bagnolo, Traversa Seconda Bagnulo, Traversa Costola Via Gottola, Via Carlo Amalfi, Via Bagnolo, Via dei Pini, Corso Italia, Piazza Domenico Cota, Corso Italia, Piazza della Repubblica, Via Mercato Ortofrutticolo, Via delle Rose, Via San Michele

Ore 10.30 SANTA MESSA SOLENNE – Basilica San Michele Al termine la processione prosegue lungo:

Via Carlo Amalfi, Largo Annunzia., Via Carlo Amalfi, Via Francesco Ciampa, Parcheggio “Ninnella”, Via delle Rose, Ma Savino, Via Ripa di Cassano, Via Marina di Gassano.

Ore 12.00 La processione procede per mare benedicendo il litorale da Meta a Marina Grande di Sorrento. Al rientro sarà posta in mare una corona di alloro in ricordo di tutti i caduti in mare. Ore 20.00 Santo Rosario Ore 20.30 Celebrazione Eucaristica in suffragio di Mons. Alberto Cadolini

LUNEDI 04 LUGLIO Ore 20.00 Santo Rosario Ore 20.30 Celebrazione Eucaristica e riposizione della Statua.