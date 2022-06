Mariano Pane – il fine armatore. Conferenza del prof Luigi Russo all’UNITRE di Piano

Martedì 14 giugno 2022 , alle ore 17.00, presso il Centro Polifunzionale di Piano, nell’ambito del ciclo di incontri organizzati dall’UNITRE di Piano, Luigi Russo illustrerà la figura dell’armatore Mariano Pane. Imprenditore e poliedrico personaggio che per circa mezzo secolo ha segnato la vita economica e la storia della marineria della Penisola sorrentina. Appassionato di archeologia, arte e gastronomia.

Il prof Luigi Russo, laureato in Discipline Nautiche, già docente presso Istituti Nautici; nell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, è stato responsabile delle Esercitazioni in mare, per gli studenti dei Corsi di Astronomia Nautica e Navigazione. Si è occupato nell’ambito del “Progetto Antartide” di ricerche nel campo del GPS e della Cartografia Nautica, responsabile del Laboratorio di Navigazione di nave oceanografica ITALICA . Per anni è stato curatore della Stazione Geomagnetica di Anacapri.