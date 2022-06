Mare, Sole e Cultura. Kabir Bedi a Positano il 22 giugno: vita ricca di emozioni

“La mia vita” scrive Kabir Bedi, è stata un ottovolante di emozioni.” E leggendo questo libro, magnificamente scritto, si ha proprio la sensazione di volare con lui. Con “Storie che vi devo raccontare”, Kabir Bedi ha messo a nudo la sua anima. Vi aspettiamo mercoledì 22 giugno, ore 21 al Covo dei Saraceni. Per info e prenotazioni: info@maresolecultura.it. – Tel. 366 6421650. Da ormai trent’anni, Positano Mare, Sole e Cultura, la rassegna letteraria ispirata alla più recente produzione editoriale, presieduta da Aldo Grasso, offre al suo pubblico incontri e dibattiti sul valore educativo e formativo della lettura, sul mutamento sociale e culturale del nostro paese e sulle correnti di pensiero internazionali in termini di politica, economia e costume. Positano Mare, Sole e Cultura, edizione dopo edizione, si è attestata come una delle più attive e importanti manifestazioni impegnate nella promozione della cultura del libro.