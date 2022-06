Malahne, lo Yacht del cinema americano a Sorrento

Nelle acque del Golfo di Sorrento si aggira sornione una perla del vintage nautico, uno yacht del 1936, che ha svolto anche funzione di supporto logistico in guerra a Dunkerque. Classica forma di vaporetto, poppa a culo di scimmia, ponti con passeggiate e tanto legno pregiato. Arriva direttamente da Antibes, in Francia.

METICOLOSAMENTE RESTAURATA DAL CANTIERE NAVALE PENDENNIS DEL REGNO UNITO, CON UN PROGETTO GUIDATO DA EDMISTON, Malahne offre la possibilità di vivere lo stile e l’eleganza dell’epoca Art Deco grazie ai suoi splendidi interni e ai suoi ponti. Al suo indubbio fascino classico aggiunge il comfort di uno yacht moderno grazie al suo importante refitting. Per Pendennis, la preoccupazione maggiore era legata al raggiungimento di moderni criteri di stabilità. Fortunatamente, grazie all’uso di materiali che non erano disponibili all’epoca della sua costruzione, come l’alluminio e il composito, Pendennis è riuscito in un lavoro impeccabile.

Più tardi fu di proprietà del produttore cinematografico Sam Spiegel e divenne uno degli yacht più famosi al mondo. I suoi splendidi interni d’epoca sono di Guy Oliver, che in precedenza aveva disegnato le stanze al numero 10 di Downing Street. Grandi bagni con vasche, scrivanie e accoglienti aree salotto creano interni eleganti e accattivanti dove i suoi 10 ospiti possono godere del massimo splendore a bordo. La nuova sala da pranzo sul ponte principale dello yacht era originariamente occupata dai fumaioli di scarico del motore.

Le aree dell’equipaggio e della cambusa sono state quelle maggiormente interessate dalle modifiche rispetto allo yacht originale