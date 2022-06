Maiori-Tramonti, auguri ad Ippolito e Mariassunta per la nascita del piccolo Ranieri

Maiori-Tramonti. La cicogna ha lasciato un fagottino azzurro nella casa di Ippolito Civale e Mariassunta Mangieri che festeggiano con gioia la nascita del piccola Ranieri che arriva a portare ancora più felicità e gioia nella loro famiglia. Dopo averlo atteso con amore adesso i neogenitori possono stringerlo tra le braccia aspettando di tornare a casa dove in tanti lo attendono per riempirlo di coccole.

Ad Ippolito e Mariassunta formuliamo gli auguri più grandi e partecipiamo alla loro gioia per questo felice evento.

Ed al piccolo Ranieri auguriamo una vita piena di felicità ed amore. Benvenuto tra noi.