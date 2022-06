Maiori: stipendio ridotto ad 800 euro, giardinieri lasciano Miramare Service. Dopo anni di lavoro, due giardinieri della Miramare Sevice s.r.l., la società in house fondata dal Comune di Maiori che gestisce i servizi esterni per diversi comuni della Costiera, hanno deciso di dimettersi in seguito alla riduzione dello stipendio.

A darne la notizia è il gruppo consiliare di minoranza “Idea Comune”, rappresentato da Salvatore Della Pace con Marco Cestaro, tramite un post pubblicato su Facebook con il quale esprimono la loro solidarietà.

“La Dirigenza della Miramare Service s.r.l., a lavoro ultimato, ha ritenuto che il compenso di 800 euro mensili, perché siamo in estate, potesse pure bastargli. Ma il Dirigente conosce poco l’orgoglio dei lavoratori! Infatti il lavoratore si é dimesso, a testa alta. I lavoratori conservano la dignità, sempre”, si legge.

“Noi abbiamo tante volte sottolineato che la Miramare Service s.r.l. opera stracciando gli accordi sindacali e senza rispettare le paghe previste dai contratti di categoria. Signor Amministratore, lei può pure conservare la carica, ma questa lezione di vita certamente vale molto più dello stesso ruolo che lei riveste! Il silenzio del Sindaco, della Giunta e della maggioranza su questa vicenda é assordante, stomachevole: come socio di riferimento, dovreste sapere che nella società, per legge, si rispettano gli stessi principi che governano l’attività del Comune. Abbiamo tentato in tutti i modi di chiarire questo elementare principio, inutilmente”.