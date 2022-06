Maiori piange la scomparsa di Giuseppe Del Pezzo

Maiori porge l’estremo saluto a Giuseppe Del Pezzo che lascia nel dolore la moglie Adriana, i figli Michelangelo, Marco e Rosaria, il genero Mario, le nuore Saveria e Maria, le sorelle Maddalena e Riposa, le adorate nipotine Diana e Magda, i cognati ed i parenti tutti che ora l’accompagnano con la preghiera nel suo ultimo viaggio verso la dimora eterna.

Le esequie muoveranno dalla casa dell’estinto in Via N.P. Chiunzi n. 175 mercoledì 8 giugno alle ore 16.30 per la Chiesa di S. Martino in Vecite.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari ai quali porge le più sentite condoglianze.