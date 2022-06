Maiori, odissea per un’anziana colta da malore. L’ambulanza interviene dopo quasi un’ora e mezza

Maiori. Odissea per un’anziana che alle 14.00 di oggi è stata colta da un improvviso malore. I familiari hanno immediatamente chiamato il 118 per chiedere assistenza sanitaria ma dalla postazione di Maiori (dove non c’è un medico ma solo l’autista) è stato consigliato di aspettare l’arrivo dell’ambulanza da Amalfi che, nel frattempo, era impegnata in un altro intervento di soccorso.

Preoccupati per le condizioni di salute della propria congiunta i familiari hanno contattato nuovamente il 118 che, questa volta, hanno detto loro di attendere l’ambulanza proveniente da Positano.

In previsione dell’incertezza sui tempi necessari per l’arrivo dei soccorsi i familiari hanno, quindi, contattato i Carabinieri che si sono immediatamente attivati per cercare di risolvere il problema.

Alle 15.20 finalmente è arrivata un’ambulanza proveniente da Vietri sul Mare (come già accaduto altre volte) e la donna ha potuto raggiungere l’Ospedale “Costa d’Amalfi” di Ravello dopo un’ora e mezza. Tempi lunghissimi che, in caso di problemi seri, fanno la differenza tra la vita e la morte.

Una situazione ai limiti del paradossale che mette in serio pericolo la vita di residenti e turisti.