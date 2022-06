Maiori, frana al Convento di San Francesco. Il TAR divide le colpe fra Comune e privato

Maiori, Costiera amalfitana . Per la frana al Convento di San Francesco il TAR divide le colpe fra Comune e privato . Parliamo della frana del 23 dicembre 2019 . Fortunata Ruocco che dovrà effettuare gli interventi di pulizia e messa in sicurezza soltanto all’interno del suo fondo agricolo e non dell’intero costone roccioso come aveva detto il sindaco Antonio Capone,dalla relazione a cura dell’Ufficio tecnico comunale di Maiori è emerso che «l’intera area è posta in una zona di promontorio circondato da pareti calcaree verticali con un’altezza di circa 60 metri. I fronti lapidei si presentano fratturati e sono stati individuati alcuni massi in bilico, le cui condizioni di stabilità dovrebbero essere accuratamente valutate mediante studi specialistici ». In pratica la proprietaria deve intervenire solo nel suo .