Ma di cosa parliamo: Riflessioni dell’avv. Gaetano Milano

Ci sono settori,come il turismo,dove le dinamiche del lavoro non sono esattamente uguali agli altri settori. La mancanza di personale in alcune categorie sarà endemica:personale di pulizia,addetti ai servizi di lavaggio,facchinaggio,camerieri /e ai piani ed in sala ,etc.se ne troverà sempre meno,semplicemente perché l’offerta di lavoro si è ampliata a dismisura tra nuovi ristoranti,nuove aziende ricettive;etc, e l’offerta è superiore alla domanda.E nessuno,in una comunità economicamente forte come la penisola sorrentina,pensa che il futuro proprio o del proprio figlio sia quello di fare il lavapiatti o il facchino,anche a fronte di una offerta economica che,in altri settori,rappresenta la retribuzione prevista dai CCNL. Ne consegue che la carenza di personale diventerà endemica,al netto delle storture del sistema tra chi da un lato specula sul Reddito di Cittadinanza per proporsi o proporre lavoro “nero” e chi dall’altro lato garantisce la busta-paga minima a fronte di un orario di lavoro che va oltre. Oggi suppliamo ad alcune carenze,in certi settori,tra assunzioni da stagista ,alternanza e lavoro occasionale.Ma certamente non per le categorie menzionate e in ogni caso senza futuro in quanto non stabilizzabili. Senza dimenticare che ,da ottobre,tutti gli odierni occupati andranno in disoccupazione senza coperture.Il tema e’ serio e richiede un approfondimento da parte di tutti:una risposta potrebbe essere la scelta di “allungare”la stagione per favorire la stabilizzazione ma in tal caso occorreranno misure di sostegno ad hoc(come la riduzione del cuneo fiscale) ma ,quello che è certo,è che resta un problema di settore e trattarlo come gli altri non aiuterà.