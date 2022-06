L’UNITRE di Piano in visita alla mostra VIAGGIO NELL’IMPRESSIONISMO a Villa Fiorentino

Un gruppo di signore dell’UNITRE di Piano, condotte da Lucio Esposito ha trascorso un lungo pomeriggio in villa Fiorentino. Per introdurre all’atmosfera della mostra, nel parco seduti ai tavoli, si è tenuta una degustazione di assenzio, raccontando le motivazioni e l’uso che ne facevano nei locali parigini tra gli artisti. Da Baudelaire, Verlaine e Rimbaud a Zola, Wilde e Hemingway, ma anche Proust, Van Gogh, Poe e Toulouse-Lautrec: tutti appassionati bevitori di assenzio. Si diceva avesse il potere di liberare il loro genio artistico, e per questo fu soprannominato “la musa verde”.

Successivamente ci siamo inebriati ulteriormente nelle sale del piano terra e del secondo piano tra le 180 opere. L’obbiettivo dei curatori , sembra essere centrato, cioè a dire, gli impressionisti non sono quei pochi nomi noti internazionalmente, ma anche una serie di altri che ne recepirono il messaggio e indirizzarono i loro pennelli e i loro disegno alla ricerca della luce. Quella nuova luce che invade la Parigi della seconda metà del secolo con le rivoluzioni urbanistiche di Hausmann.

La conclusione della serata con il concerto del Harp TRIO CHAGALL, che ha eseguito musiche pertinenti al periodo artistico del secondo ottocento. Proposto dalla Società dei Concerti di Sorrento presieduta da Paolo Scibilia, le musiche hanno sucitato la curiosità e l’interesse di tutto il pubblico. “𝗜𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗲 𝗶𝗻 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮” con musiche di #Debussy, #Ravel, #Fauré, L. #Rohozinski.Evento realizzato nell’ambito della Mostra allestita “𝑉𝑖𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑙𝑙’𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜: 𝑑𝑎 𝑀𝑜𝑛𝑒𝑡 𝑎 𝐺𝑎𝑢𝑔𝑢𝑖𝑛”.