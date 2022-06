L’UNITRE di Piano alla festa del 2 giugno 2022

L’UNITRE , università delle tre età di Piano di Sorrento, coordinata da Lucio Esposito, ha partecipato con i suoi soci, provenienti da tutta la penisola, alla manifestazione organizzata dal Comune di Piano in Piazza Cota. A portare il gonfalone e le insegne del sodalizio, Ambrogio Coppola, con accanto la segretaria Carla Tassiello, Sisa Iaccarino, il prof Luigi Russo, Maria Grazia Cocurullo ,Ugo Turcio ed altri. Ad immortalarli la video operatrice Sara Ciocio, nella doppia veste di socia e reporter per Positanonews. Le insegne dell’UNITRE spiccavano tra le altre,per il colore verde, mai più consono, simbolo di speranza, in questo di atroce sofferenze di una parte dell’umanità.