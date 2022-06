Love story in un Comune campano: sindaco e vice in attesa di un bimbo. Love story in un comune campano, in provincia di Caserta. Galeotto fu il Comune. Lei, Marianna Di Robbio, 40 anni, è il sindaco di Pietravairano, piccolo comune in provincia di Caserta, e presto sarà mamma.

Ad annunciare il lieto evento su Facebook è il futuro papà, il 25enne Aldo Zarone. Il caso vuole che oltre ad esserne il compagno, Zarone condivida con la partner anche l’esperienza amministrativa al Comune, di cui è vicesindaco. Una love story nata con la complicità della politica: “A te, a noi, alla mamma che sarai! Ti sceglierei altre milioni di volte”, la dedica di Zarone alla futura mamma.