Lorenzo Insigne, che accoglienza a Toronto! Lorenzo Insigne è atterrato a Toronto dove inizierà la sua esperienza calcistica nel campionato americano. Ad accoglierlo all’aeroporto tantissimi tifosi che, con in mano uno striscione di benvenuto, lo hanno acclamato a gran voce. L’ex azzurro, accompagnato dall’inseparabile famiglia, non si è sottratto ad autografi e fotografie. Poi nel quartiere Little Italy la festa è continuata e i supporters, italiani e americani, hanno intonato il coro “un giorno all’improvviso”. “Per me è la prima volta lontano da Napoli. Mi ha convinto il grande progetto, per questo ho accettato di venire qui. Sapevo che sarebbe stato difficile cambiare città, ma il presidente mi ha convinto”, le prime parole di Insigne, che lunedì verrà presentato ufficialmente.