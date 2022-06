L’Italia dei giovani convince,1-1 con la Germania

L’Italia riscatta l’opaca prova di Wembley e la sconfitta con l’Argentina con una prova di carattere e anche tecnicamente valida al cospetto di una Germania con la formazione tipo. Mancini fa di necessità virtù viste le tante assenze e l’Italia soffre l’avvio degli ospiti. Con il passare dei minuti la Nazionale guadagna campo e colpisce un palo con Scamacca. Gnabry si divora il vantaggio tedesco a fine primo tempo. Nella ripresa, Italia molto intraprendente. Politano si fa male e Mancini butta nella mischia il 2003 Gnonto che al primo pallone buono punta un avversario, lo salta e mette in mezzo un gran pallone che Pellegrini deposita in rete. Non passano nemmeno 2′ e la Germania pareggia con kimmich che risolve una mischia in area. L’equilibrio dura fino al 90′, per gli Azzurri un buon punto che restituisce fiducia per il futuro

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi (80′ Dimarco); Frattesi (85′ Cancellieri), Cristante, Tonali (80′ Pobega); Politano (65′ Gnonto), Scamacca (85′ Ricci), Pellegrini. Ct. Mancini.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Henrichs (59′ Hofman); Kimmich, Goretzka (69′ Gundogan); Gnabry (80′ Raum), Muller (69′ Havertz), Sané (59′ Musiala); Werner. Ct. Flick.

Ammoniti: Pellegrini, Florenzi, Kehrer, Tonali, Bastoni, Havertz, Werner, Cancellieri

Fonte Sky sport