L’inferno di Minori rappresentato al Prefetto

Minori, Costiera amalfitana Partirà a breve la lettera di protesta firmata da buona parte degli esercenti attività turistico-commerciali di Minori, particolarmente di quelli operanti a via Roma e a via Gatto, indirizzata al Prefetto di Salerno, al Questore, al colonnelo dei Caranieri del provinciale, ai rappresentanti delle maggiori sigle sindacali, al sin daco di Minori, al c.te dei Vigili Urbani di Min ori, nonchè al sindaco di Amalfi . Gli operatori commerciali denunciano il perdurare del lavori pubblici (qualcuno di dubbia utilità) in piena affluenza turistica (che quest’anno è eccellente), la negativa situazione dell’acqua del mare , l’inquinamento acustico ed atmosferico (problemi questi che compromettono la salute , vigili non troppo presenti compresi)

Le succitate negatività si portano avanti da tempo, senza prevedibile soluzione, mentre si aggrava sempre di più il problema del traffico sin dalle prime ore del mattino con fastidiosi incolonnamenti di auto, camions e pullman e furgonci per il trasporto di derrate alimentari per il consumo quotidiano. Ma a causare ingorghi con contorno di eccessivo smog fin o al pomeriggio sono i bus turistici che arrivano da Amalfi, V U O T I, per raggiungere il parking di Maiori (comne da accordi tra i due Comuni a discapito di Minori) . sono decine che ingarbuglianoi tutto provocandio l’intemperanza degli automobilisti, dei pedoni e degli esercenti.

Soluzioni? non spetta a noi- dicono i commercianti-. Vi siete proposti, vi siete fatto votare? lavorate.