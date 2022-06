L’imprenditore Piero Armenti de “Il mio viaggio a New York” si gode il mare di Positano

L’imprenditore 43enne Piero Armenti è seguitissimo sui social con oltre 345.000 follower su Instragram dove ama pubblicare le foto dei suoi viaggi e dei luoghi visitati. Piero è anche scrittore ed urban explorer. Originario di Salerno vive e lavora a New York dove si è trasferito nel 2011 cominciando a raccontare la metropoli sui social network, su giornali e riviste con un buon seguito. Nel 2014 ha fondato il tour operator “Il mio viaggio a New York“, che è poi lo stesso nome della sua seguitissima pagina su Facebook dove in tantissimi attendono i suoi video nei quali racconta i suoi viaggi, facendo conoscere ristorante e locali di New Tork e non solo.

Ma Piero appena può torna in Italia e soprattutto nella sua città di origine dove vivono i suoi genitori. E quest’anno, tra le tante località italiane visitate durante la sua vacanza, non poteva mancare la costiera amalfitana che lo ha affascinato per la sua bellezza unica e travolgente. E proprio oggi ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae mentre si gode l’azzurro mare di Positano.