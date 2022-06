L’imprenditore Gaspare Apicella, titolare dell’Hotel Caporal a Minori, ci parla del boom turistico in costiera amalfitana

Abbiamo incontrato il giornalista ed imprenditore Gaspare Apicella, insegnante in pensione del turistico di Amalfi, collaboratore di Positanonews e titolare dello storico Hotel Caporal a Minori: «Quest’anno c’è stato un boom turistico, il mese di maggio è stato eccezionale. E sono tutti stranieri, non c’è un italiano. In hotel ho neozelandesi, spagnoli, brasiliani, cechi… L’Hotel Caporal è sul territorio da ben 62 anni, inizialmente ero ristoratore. Il nome della struttura viene da mio nonno Gennaro Apicella detto “O Caporal”, perché era il Caporale di coloro che trasportavano le mercanzie di Minori (pasta, limoni, insaccati, merletti…). Mio nonno aveva una cantina-osteria proprio di fronte a dove ora si trova l’Hotel Caporal. Poi mio padre Alfonso “O Capural” ha cominciato a fare il ristoratore ed abbiamo successivamente fatto l’albergo insieme. E non abbiamo mai avuto tanta gente come quest’anno, forse troppa. E’ per questo che bisogna limitare i pendolari perché danneggiano le spiagge di tutta la costiera amalfitana.

Un altro problema da affrontare è la mancanza di lavoratori che scarseggiano perché sono sottopagati. A questo si aggiunge il fatto che ricevono il reddito di cittadinanza e per una differenza di poche centinaia di euro a loro conviene non lavorare e continuare a percepire il sussidio».

Insomma, stando anche a quanto dichiarato dall’amico Gaspare Apicella, quella del 2022 sarà davvero un’estate eccezionale che porterà un rilancio economico dopo due anni di pandemia ma anche inevitabili disagi e problemi che bisognerà affrontare al fine di garantire una stagione turistica serena e sicura.