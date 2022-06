Limitazioni al traffico e targhe alterne, metà Costiera amalfitana non le vuole, ma l’altra metà ne vuole di più . L’Ordinanza non si tocca perchè altrimenti siamo punto e accapo. Partiamo da questo principio che sulla S.S. 163 le cose sono migliorate, il caos traffico c’è, ma se si vedono le cronache del 2019 era molto peggio e nel 2022 gli afflussi turistici sono enormemente aumentati come abbiamo rilevato sul campo e come ha documentato il Distretto Turistico .

L’ANAS ha emanato questa ordinanza venendo incontro alle associazioni del territorio, ed i Comuni con gli imprenditori , in particolare di Positano e Praiano, ma anche Amali e Ravello convinte in queste battaglia pre Covid contro il traffico e i grandi bus.

Foto 2 di 2



In questa battaglia, che ha visto Positanonews in prima fila, seguendo anche di persona tutte le fasi come testata giornalistica si sono schierate le associazioni del territorio e oltre 10 mila cittadini con raccolta firme per una petizione, per la prima volta la popolazione è scesa in campo. Ci sono stati morti e feriti, ore e ore nel traffico, la vivibilità persa che hanno spinto in tanti a combattere. Queste motivazioni hanno portato a far si che anche il Tar Campania desse ragione a chi ha emanato l’ordinanza.

Ma l’ordinanza è solo un primo passo, il traffico è limitato, ma non tolto, occorre ancora stringere, magari arrivare anche al numero chiuso come Venezia, ma occorre intervenire anche con le Vie del Mare, e, sopratutto , fra le richieste delle associazioni c’era l’idea della ZTL proposta dal sindaco di Amalfi Daniele Milano che è ancora in attesa delle debite autorizzazioni e modifiche legislative.

Molti non credevano che si arrivasse a delle limitazioni, che non bastano. Le proteste di questi giorni, chi pensa al matrimonio o evento da organizzare con i poveri ospiti che devono pensare alle targhe, ha davvero una visione limitata del problema. Queste proteste hanno fatto emergere quello che abbiamo sempre detto che non esiste un’unica Costiera amalfitana che può ragionare in maniera univoca, ma c’è uno spartiacque fra due parti della Costiera che hanno esigenze diverse.

Noi invochiamo più limitazioni, e loro meno. E’ chiaro che sono due punti di vista inconciliabili . Ma se la SS163 si paralizza il problema è di tutti.

Diverso il discorso delle targhe alterne, per queste si possono chiedere delle deroghe o sospensioni, il Prefetto di Salerno, opportunamente, le ha sospese durante la pandemia da Covid, ma anche in questo si dovrebbe pensare alla ZTL.

Intanto i controlli sulle targhe alterne sono quasi nulli, molti non sono venuti comunque sapendo che potevano rischiare sanzioni. Le deroghe potrebbero essere opportune, ma vanno individuate ad hoc senza toccare l impianto dell’ordinanza, che va migliorata ma in senso restrittivo, visto che il traffico c’è ancora.

Possibile che anche in questo dopo due anni di pandemia ai comuni e agli albergatori viene in mente il giorno prima dell’applicazione dell’ordinanza chiedere le deroghe?

Questa la dice lunga sulle capacità della nostra classe politica e sulla sua preveggenza, una visione miope del territorio, quantomeno.

L’ordinanza non va toccata, ma va migliorata, aumentando le restrizioni non il contrario. A chiederla sono state sopratutto le associazioni del territorio e diecimila cittadini.

Ma non basta , occorre intervenire contro il traffico in tutti i modi. Sia via terra che via mare la Costiera amalfitana, in particolare Positano, è ancora presa di assalto.

Occorre limitare tutti i mezzi, evitare anche che quelli pubblici blocchino il traffico, facciamo un esempio, nella curva di Briquette alla Chiesa Nuova e alla Sponda, basta che due autobus SITA si incrocino e ci sono dei grandi NCC al seguito ed è la fine.

Il Prefetto fece notare a tutti, sindaci in primis, che il tallone di achille delle varie ordinanze è la stessa SS163 il parcheggio abusivo più grande del mondo molto probabilmente e la totale assenza di fermate a norma per il servizio di trasporto pubblico. E cosa hanno fatto le varie amministrazioni in tutti questi anni?

Si poteva pensare anche a vettori meccanici, mentre ci si concentra sulla dispendiosa e inutile galleria Minori Maiori.

In questo occorre anche l’intervento umano, ausiliari del traffico che facciano da vedetta in punti strategici ( Chiesa Nuova e Sponda ), evitino la sosta di auto e di far incrociare bus e mezzi pesanti in punti nevralgici.

Ripetiamo, dal punto di vista di Positano c’è ancora troppo traffico via terra e ora soprattutto via mare.

L’ordinanza non si tocca, altrimenti torniamo nel passato, quando stavamo sicuramente peggio, van aumentate le limitazioni, non tolte. E il discorso di regolamentare meglio il traffico, anche con eventuali deroghe, come pure i controlli, non possono che essere applicati quando si riuscirà a portare avanti la ZTL.

In questi due anni di Pandemia molti molti politici potevano pensare a soluzioni per il territorio non ricordarsene all’ultimo minuto.