Lido Atrani, le tariffe per gli abbonamenti alle strutture ricettive. Possono usufruire della tariffa ordinaria abbonamento mensile ombrellone/lettino e della tariffa ordinaria abbonamento dieci giorni ombrellone/lettino:

• Le strutture ricettive classificate come albergo, strutture ricettive extralberghiere ai sensi della Legge Regionale 10 maggio 2001, n. 5 (Disciplina dell’attività di Bed and Breakfast) ss.mm.ii. e legge regionale Campania 24 novembre 2001, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e ss.mm.ii

Nel caso di tariffa abbonamento di 10 giorni si fa presente che i 10 gg devono ricadere per intero nel mese di riferimento.

Per ogni postazione, composta da un ombrellone con un lettino e una sedia, saranno ammesse di norma al massimo 5 persone di cui 2 almeno bambini. All’atto della prenotazione dovranno essere inseriti tutti i cognomi dei fruitori.

Il pagamento degli abbonamenti dovrà essere effettuato esclusivamente con carta di credito/bancomat o tramite bonifico sull’ IBAN intestato al Comune di Atrani almeno due (2) giorni prima dell’inizio dell’abbonamento.

Il numero definitivo delle postazioni balneari ed il loro posizionamento potranno variare, essendo dipendenti dalle procedure tecniche di individuazione dei limiti delle concessioni demaniali e correlato allo stato di erosione delle spiagge.

Si evidenzia che in caso di avverse condizioni meteo-marine, la linea del mare potrebbe raggiungere le postazioni delle prime file, rendendole inutilizzabili per alcuni giorni durante la stagione estiva; ciò non può essere oggetto di contestazioni, trattandosi di eventi di forza maggiore.

Eventuali limitazioni nell’utilizzo delle postazioni balneari derivanti da restrizioni previste da normative nazionali, regionali o disposizioni locali non comporteranno per il Comune di Atrani alcun obbligo di rimborso parziale delle somme corrisposte;

TARIFFA ABBONAMENTI PERIODO MAGGIO E OTTOBRE

TARIFFA ORDINARIA POSTAZ. OMBRELLONE ZONA A 930

TARIFFA ORDINARIA POSTAZ. OMBRELLONE ZONA B 775

TARIFFA ORDINARIA LETTINO (SENZA DISTINZIONI DI FILE) 310

TARIFFA ABBONAMENTI PERIODO GIUGNO E SETTEMBRE

TARIFFA ORDINARIA POSTAZ. OMBRELLONE ZONA A 1085

TARIFFA ORDINARIA POSTAZ. OMBRELLONE ZONA B 930

TARIFFA ORDINARIA LETTINO (SENZA DISTINZIONI DI FILE) 450

TARIFFA ABBONAMENTI PERIODO LUGLIO

TARIFFA ORDINARIA POSTAZ. OMBRELLONE ZONA A 1170

TARIFFA ORDINARIA POSTAZ. OMBRELLONE ZONA B 1015

TARIFFA ORDINARIA LETTINO (SENZA DISTINZIONI DI FILE) 465

TARIFFA ABBONAMENTI PERIODO AGOSTO

TARIFFA ORDINARIA POSTAZ. OMBRELLONE ZONA A 1240

TARIFFA ORDINARIA POSTAZ. OMBRELLONE ZONA B 1085

TARIFFA ORDINARIA LETTINO (SENZA DISTINZIONI DI FILE) 465

TARIFFA ABBONAMENTI 10 GG PERIODO MAGGIO OTTOBRE

TARIFFA ORDINARIA POSTAZ. OMBRELLONE ZONA A 300

TARIFFA ORDINARIA POSTAZ. OMBRELLONE ZONA B 250

TARIFFA ORDINARIA LETTINO (SENZA DISTINZIONI DI FILE) 310

TARIFFA ABBONAMENTI 10 GG PERIODO GIUGNO – SETTEMBRE

TARIFFA ORDINARIA POSTAZ. OMBRELLONE ZONA A 350

TARIFFA ORDINARIA POSTAZ. OMBRELLONE ZONA B 300

TARIFFA ORDINARIA LETTINO (SENZA DISTINZIONI DI FILE) 150

TARIFFA ABBONAMENTI 10 GG PERIODO LUGLIO

TARIFFA ORDINARIA POSTAZ. OMBRELLONE ZONA A 390

TARIFFA ORDINARIA POSTAZ. OMBRELLONE ZONA B 332

TARIFFA ORDINARIA LETTINO (SENZA DISTINZIONI DI FILE) 150

TARIFFA ABBONAMENTI 10 GG PERIODO AGOSTO

TARIFFA ORDINARIA POSTAZ. OMBRELLONE ZONA A 400

TARIFFA ORDINARIA POSTAZ. OMBRELLONE ZONA B 350

TARIFFA ORDINARIA LETTINO (SENZA DISTINZIONI DI FILE) 150

Qui l’allegato.