Liceo De Filippis Galdi di Cava de’ Tirreni Programma di viaggi in Germania “Deutschland Plus”

Trascorrerà tre settimane in Germania, dal 30 giugno al 19 luglio, per approfondire la conoscenza della lingua e della cultura tedesca. E’ Mena Apicella, allieva della 4 AL dell’indirizzo linguistico del Liceo De Filippis Galdi di Cava de’ Tirreni che è stato sorteggiato per la partecipazione al “Deutschland Plus”, un programma promosso dalla Segreteria della Conferenza Permanente dei Ministri dell’Istruzione dei Länder della Repubblica Federale e rivolto a 48 giovani Italiani, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, in possesso di un livello di competenza A2 in tedesco.

La studentessa frequenterà il “Friedrich-Koenig-Gymnasium” a Würzburg, città della Baviera, situata sul fiume Meno, equidistante da Francoforte e Norimberga.

La città è antica sede vescovile e universitaria, e popolare meta turistica in quanto tappa della “Strada romantica” e sede della celebre “Residenza”, palazzo barocco realizzato da Balthasar Neumann, riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità nel 1981.

Ricco il programma proposto: Mena Apicella sarà ospite presso una famiglia, scoprirà nuove tradizioni immergendosi nella vita quotidiana del Paese ospitante, allargherà i suoi orizzonti, aprirà la sua mente ad una nuova cultura e conoscerà la città di Berlino.

Selezionata come riserva è l’alunna Giulia Senatore, della stessa classe.

Soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente scolastica del Liceo De Filippis Galdi, Maria Alfano, e dalla prof.ssa di Lingua e cultura tedesca Simonetta Petrocelli.