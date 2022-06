Intervista di Maurizio Vitiello – Risponde la giornalista e scrittrice Fiorella Franchini

D – Puoi segnalare tutto il tuo percorso di studi?

R – Laurea in Lettere Moderne.

D – Puoi definire e sintetizzare i desideri iniziali?

R – Scrivere ed essere letto.

D – Puoi segnalare i sentieri operativi che avevi intenzione di seguire?

R – Insegnamento e giornalismo.

D – Quando è iniziata la voglia di affrontare l’ambiente giornalistico e quando la voglia di “produrre letteratura”?

R – Credo di aver avuto queste “voglie” da sempre.

D – Mi puoi indicare i giornalisti e scrittori qualificati che hai conosciuto e con cui hai operato, eventualmente “a quattro mani”?

R – Mario Pagano, Antonio Filippetti, Ernesto Filoso.

D – Quali sono stai i tuoi passaggi giornalistici tra carta stampata, radio e web?

R – Giornalista pubblicista, ho collaborato con il quotidiano Il Denaro cartaceo e con le riviste Arte&Carte e Zapping.

Collaboro attualmente a Il Denaro.it e alle riviste online Pannunzio Magazine e Verbum Press.

Per oltre dieci anni sono stata direttore editoriale del webmagazine napoliontheroad e ho pubblicato undici interviste nell’antologia Donna è Anima (Savarese editore).

D – Quali sono i tuoi libri da ricordare?

R – Ho esordito con i romanzi L’orchidea bianca (1995) e I fuggiaschi di Lokrum (1998), ispirati ad alcuni conflitti del secondo Novecento, seguiti poi dai thriller Nanhai (2002) e I fuochi di Atrani (2006).

Di recente ho pubblicato i romanzi storici Korallion (2014) e Il velo di Iside (2018), Pulsa de nura, la maledizione di Berenice di Cilicia (Guida editore marzo 2022) ambientati nella Napoli greca e romana.

D – Puoi definire i temi che hai trattato? Ma dentro c’è la tua percezione del mondo, forse, ma quanto e perché?

R – Innanzitutto, dare voce al bisogno di riflessione, analisi e partecipazione dei nostri tempi e, contemporaneamente, riscoprire e valorizzare la cultura della mia regione.

Mi sento una “cantastorie,” sia che si tratti di romanzi, sia che si tratti di libri o di eventi da proporre al pubblico.

Punto sempre sulle emozioni e sulla curiosità per raccontare temi attuali o fatti storici, e suscitare attraverso il mezzo narrativo un desiderio intellettuale che faccia conoscere e apprezzare i beni culturali e storici del territorio.

D – Quali piste e tracce di maestri hai seguito?

R – I miei riferimenti letterari sono i grandi maestri dell’avventura: Salgari e Verne per cominciare e, poi, Dumas e Stevenson, Marco Buticchi, Clive Clusser, Wilbur Smith, Massimo Valerio Manfredi, Lew Wallace, Marguerite Yourcenar, e tanti altri.

D – Pensi di avere una visibilità congrua?

R – Ho una visibilità conquistata con il mio impegno personale di giornalista e di scrittrice

D – Quali linee operative pensi di tracciare nell’immediato futuro?

R – Sempre le stesse: giornalismo e narrativa.

D – I “social” t’appoggiano, ne fai uso?

R – Uso i “social” tradizionali e ho il mio “pubblico”

D – Perché il pubblico dovrebbe ricordarsi dei tuoi diversi impegni?

R – Perché cerco di usare il mezzo narrativo per puntare i riflettori su luoghi ed eventi.

La scrittura, sia quella giornalistica sia quella letteraria, per me è uno strumento attraverso il quale tutto ciò che mi arriva dalla lettura, dalla cultura che mi circonda, dalla vita, dall’esperienza, contaminato con quel tanto di personale che hanno tutte le situazioni umane, deve tornare in circolazione. Parafrasando Italo Calvino, è per questo che scrivo, per far sì che la mia curiosità e quello che imparo, con un articolo o un romanzo, giunga ad altri e istilli lo stesso desiderio di sapere, di conoscere, di mostrare, l’amore per la Storia, il rispetto della memoria.

D – Prossime mosse?

R – Scrivere, scrivere, scrivere …

D – Che futuro prevedi nell’immediato post-Covid-19 e post guerra Ucraina-Russia?

R – Non ho il dono della chiaroveggenza, ma sono convinta che sia compito di ciascuno di noi difendere, innanzitutto nella quotidianità, i valori umani.

In cocnlusione, ecco una scheda sul nuovo romanzo di Fiorella Franchini “Pulsa de nura. La maledizione di Berenice di Cilicia” – Guida Editori:

Racconta il complotto ordito da una setta giudaica ai danni dell’Imperatore di Roma, sullo sfondo dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e di un tragico amore condannato dalla ragion di stato.

Tito Flavio, il generale che aveva saccheggiato e distrutto il Tempio di Gerusalemme, succeduto al padre Vespasiano, ripudia la regina Berenice di Cilicia, sua amante.

La donna, costretta a lasciare Roma, accecata dal desiderio di vendetta, incontra in segreto un gruppo di rabbini nella necropoli di Neapolis e chiede loro di pronunciare contro il nuovo Imperatore, la pulsa de nura, terribile maledizione ebraica che porta chiunque ne sia colpito alla morte entro un anno.

Il 24 ottobre a Pompei mentre fervono i preparativi per un’imminente visita dell’Augusto, la terribile eruzione del Vesuvio devasta la città e le terre circostanti.

Il prefetto Gaio Plinio, comandante della flotta imperiale, salpa da Miseno per portare soccorso alla popolazione e affida al navarco Valerio Pollio Isidoro l’incarico di salvare la nobildonna Salvia Rectina.

La nave ripara nel porto di Neapolis per sfuggire alla tempesta e gli scampati trovano rifugio entro le mura, mentre la minaccia della grande onda di un maremoto si dissolve al suono misterioso di un sistro.

Sulla città, però, sopraggiunge la nube nera di polveri vulcaniche, solcata da saette.

In molti scappano verso le colline.

L’ambientazione storica, sapientemente tratteggiata grazie ad un’accurata ricerca documentale, segue coordinate precise, quelle del breve regno di Tito Flavio, flagellato non solo dalla catastrofe vesuviana, ma dalla distruzione del Campo Marzio dovuta a un devastante e inspiegabile incendio, da una terribile pestilenza, dalla morte improvvisa dell’Imperatore stesso, forse avvelenato per ordine del fratello Domiziano.

“Berenice rabbrividì pensando a ciò che avrebbe prodotto la sua vendetta Era, forse, stata troppo crudele a invocare la maledizione? O era quel ripudio inaspettato ad essere empio e spietato?

L’autrice, scrittrice e giornalista, imbastisce con dovizia di particolari, un racconto avvincente di passioni, intrighi, avventure, in un susseguirsi incessante di colpi di scena e peripezie che costringono i protagonisti a una fuga precipitosa dalle spiagge di Ercolano a Neapolis, passando per Capua, Benevento, i monti del Sannio, fino a giungere a Roma, soffermandosi su insoliti punti di vista, quello degli effetti dell’eruzione del Vesuvio raccontati non da Pompei, prospettiva di solito assunta dalla narrativa corrente, ma da Napoli e Miseno, sulla base delle Lettere a Tacito di Plinio il Giovane, con riferimenti narrativi al recente ritrovamento archeologico dei resti dell’ufficiale romano sulla spiaggia di Ercolano e agli studi sul teschio attribuito a Plinio il Vecchio.

I personaggi attraversano i luoghi della Storia: Baia con le sue terme, le ville lussuose e i lupanari, la Schola Militum, il Castra Pretorium e il porto di Miseno, Puteoli, le antiche strade, dalla via per colles alla via Campana fino alla via Appia.

Storia e fantasia si mescolano in un’affascinante sequenza nella quale le uniche costanti sembrano essere il Fato e l’Amore nelle sue infinite sfaccettature: passionale e tragico, materno e sentimentale.

Un romanzo d’azione che fonde il fascino dell’epopea imperiale con le suggestioni del patrimonio archeologico campano, per suscitare attraverso il mezzo narrativo, una curiosità intellettuale che riscopra e valorizzi i beni culturali e storici della terra del mito.