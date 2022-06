Articolo di Maurizio Vitiello – Nota sul libro “Io mi salvo da sola” di Lucia Di Rubbio.

Info:

Foto 2 di 2



Editore: Gruppo Albatros Il Filo

Gruppo Albatros Il Filo Collana: Nuove voci

Nuove voci Data di Pubblicazione: aprile 2019

aprile 2019 EAN: 9788856798784

9788856798784 ISBN: 8856798786

8856798786 Pagine: 54

54 Formato: brossura

Ecco una breve scheda sul libro:

Con grazia e consapevolezza, l’autrice ci narra la storia di un legame indissolubile, quello suo e di sua madre Linda, una donna combattiva, uno spirito forte che ha cresciuto i suoi figli da sola, affrontando ogni difficoltà. Questa è una Lettera d’amore all’amata mamma, è il racconto di una promessa mantenuta dopo tanti anni, è un viaggio nei luoghi della memoria. Tornano alla luce ricordi d’infanzia, volontà, impressioni, emozioni che non si lasciano abbandonare. Perché anche se “le madri non cercano il paradiso” non dovrebbero mai vivere l’inquietudine della solitudine.

Ecco una breve bio-scheda sull’autrice:

Lucia Di Rubbio è nata a Isernia, dove vive e lavora.

Vedova e con un figlio.

Laureata in archeologia e con un master in Counseling.

Ama l’arte, i libri, la natura.

La scrittura è per lei una potente possibilità d’espressione.

In conclusione, è un libro “sentito”, voluto, accompagnato da una scrittura affettuosa, che percorre un arco di vita.

Si riscoprono i motivi esistenziali della “diade”, primo cemento della vita.

Questa pubblicazione offre una panoramica domestica, comune a molti, e la “stringe” in pagine svelte e responsabili.

L’autrice ripercorre i segmenti d’affetto, i momenti di tensione, riferisce di emozioni e di ricordi, anche lontani nel tempo.

Fondamentalmente, è un sunto di riverberi, ma anche una ricerca di passaggi interiori per verificare tenuta e ripensare moti e movimenti.

E’ un libro che offre una lettura piana, a tratti coinvolgente.