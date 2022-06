L’Hotel Eden Roc, Rubia Gallega la migliore carne. L’Eden Roc si trova in una posizione strategica, perfetta per potersi godere un meraviglioso panorama sulla spiaggia di Positano e permette di raggiungerlo, in pochi minuti con una piacevole passeggiata tra i vicoli fioriti del paese.

Eden Roc è uno degli hotel con ristorante tra i più curati ed apprezzati di Positano. Si potranno degustare prelibatezze genuine, coltivate direttamente nel loro orto e preparate in casa, rispettando i sapori mediterranei.

Al RocPizzaeSteak hanno selezionato le migliori carni provenienti da tutto il mondo tra cui la Rubia Gallega che con il suo taglio eccezionale ha conquistato da subito il palato di molti clienti.