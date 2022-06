L’ex sindaco di Sorrento Raffaele Attardi sul problema traffico: “Spostare i flussi a Castellammare e Torre Annunziata”

Il problema del traffico in penisola sorrentina è caldissimo e continua a creare enormi disagi. Sul punto interviene l’ex sindaco di Sorrento Raffaele Attardi con un post che riportiamo integralmente: «La strada per uscire da questa situazione non bisogna costruirla, basta cercarla… Bisogna smetterla di mettere Sorrento e la penisola al centro di tutto e impegnarsi seriamente a riqualificare il distretto.

Molti flussi possono e devono essere spostati a Castellammare e Torre Annunziata. Si può fare perché sono posti bellissimi, interconnessi con la rete autostradale, con Porti sottoutilizzati e con collegamenti su ferro già esistenti gestiti da FS, che arrivano ovunque e possono essere facilmente interconnessi.

E invece di fare sistema, noi sempre più oppressi da egoismi e paure, vogliamo sempre più gente qui in penisola e per raggiungere questo obiettivo siamo pronti a violentare il territorio con altre infrastrutture, altri parcheggi, altri collegamenti via nave o via terra, fingendo di ignorare che tutto questo avverrà con mezzi a combustione.

E in aggiunta facciamo anche la voce grossa per ottenere questo risultato, pretendiamo di essere al centro di tutto e di esportare solo ciò che ci fa comodo… prima di tutto i nostri problemi. Invece dovremmo essere consapevoli che bisogna giocare winner to winner, per produrre ricchezza diffusa in altre zone in modo compatibile.

Adduciamo continuamente scuse per non ragionare globalmente e pur di non creare le premesse per spostare i flussi turistici, ricorriamo ad ogni espediente, come ad esempio sostenere che questa scelta sia impossibile, per la presenza della criminalità in altre zone: ma questa è una motivazione più che ingiustificabile, indegna. Ed è anche una strategia perdente, perché alla fine l’unico risultato che si sta ottenendo è che la criminalità, attirata dagli enormi flussi economici che genera il turismo, si sta spostando in penisola sorrentina.

Lo sviluppo sostenibile si può ottenere solo riequilibrando i flussi, il resto è sfruttamento senza limiti e consumo irreversibile della bellezza della nostra Terra.

La strada per uscire da tutto questo c’è, ma per trovarla bisogna guardare con altri occhi. E per questo occorre una diversa visione.

La Terra è l’ultimo dei poveri e noi non abbiamo il diritto di sfruttarla e contaminarla senza limiti.

Chi non ha compassione per la Terra non può avere compassione per gli uomini».