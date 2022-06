Lettere da Piano di Sorrento – Meta: SOS

Ormai quella che il poeta chiamava: “la bella estate” è venuta e la Penisola Sorrentina è presa d’assalto, non soltanto dai turisti ma anche da vacanzieri nostrani, bagnanti del sabato e della domenica e frotte di ragazzi provenienti dall’entroterra vesuviano.

Meta, in un certo senso, è il primo impatto con Sorrento e molti si fermano qua, vuoi perché può considerarsi l’ingresso della Penisola e vuoi perché le sue spiagge sono appetibili. Ma con la Circumvesuviana non sbarcano soltanto i giovani, come detto dell’entroterra vesuviano, desiderosi del mare che non hanno, ma arrivano anche delinquenti comuni e, soprattutto, ladri di motorini, di biciclette e qualsiasi altro veicolo a due o quattro ruote. Arrivano anche i Rom, specializzati nei furti delle abitazioni, capaci di introdursi dappertutto, con sfacciataggine e inganno. Fra i malintenzionati vi sono anche quelli di postazione avanzata, cioè vengono un tempo prima per studiare lo stato dei luoghi e le abitudini delle future vittime. A farne le spese sono soprattutto gli anziani, persone che vivono da sole, o quelle che abitano in zone isolate.

I mariuoli, pare, siano dotati anche di bombolette spray narcotizzante per agire sulle persone da derubare. C’è anche da dire che molte volte, dietro i Rom, c’è l’avanguardia della criminalità organizzata, la Mafia, che si serve di questi disgraziati per raggiungere intenti criminosi. Di fronte a questa realtà, che fanno le amministrazioni comunali, le Autorità preposte alla difesa ed alla sicurezza delle persone e delle cose?

Vi è una doglianza generale: la mancanza di personale sufficiente e di mezzi per intervenire. A Meta, per esempio, ci si lamenta perché la stazione dei Carabinieri sta a Piano e ci si sente abbandonati.

Ma è mai possibile, che in questa benedetta Penisola, ancora ridente turisticamente, nonostante gli abusi edili e di altra natura perpetrati, non si riesca a coordinare un sistema preventivo e difensivo con la collaborazione di tutte le forze dell’ordine presenti: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Metropolitana. Non possono operare tutti insieme favoriti anche dal progresso telematico?

E allora perché non funziona? È forse anche colpa dei politici che pensano solamente alla poltrona.

avv. Augusto Maresca